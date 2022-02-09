Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 'SMA ilacı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 'Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenleme ile SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ithal ilaca erişim kolaylaştırıldı. Hastalığın başlangıç tedavisi sonrasında, tedaviye devam edilip edilmeyeceğine yönelik kriterler çeşitli testlerle belirleniyordu. Hastaların ve yakınlarının söz konusu testlerin uygulanması sürecinde yaşadığı zorluk ve mağduriyetleri önlemek amacıyla ilaca devam etmek için bu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylece çok daha fazla SMA hastası tedaviden faydalanabilecektir" dedi.