  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Çalışma izni olan vatandaşlara ücretsiz ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri bayramda yolcularını ücretsiz taşıyacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:50:12 -
Çalışma izni olan vatandaşlara ücretsiz ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri bayramda yolcularını ücretsiz taşıyacak. Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak olsa da başta sağlık çalışanları olmak üzere çalışma izni olan ve işe giden vatandaşlar ücretsiz taşıma uygulamasından yararlanabilecek.



Sokağa çıkma yasağı bulunan Ramazan Bayramı boyunca çalışma izni olan vatandaşlar için seferlerine devam edecek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı araçları ücretsiz taşıma yapacak. 06.00’da başlayacak otobüs seferlerinden yararlanacak olan vatandaşlar ücretsiz olarak taşınacak. Uygulamadan Pazar günü sokağa çıkma izni olan ve daha önce korona virüs salgını nedeniyle ulaşım kartları geçici olarak kapatılan 65 yaş üstü vatandaşlar yararlanamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı