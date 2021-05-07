Calışma izni görev belgesi ne zamana kadar alınacak?

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı. Çalışma izin belgesi e devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e başvuru üzerniden alınmakta. Çalışma izin belgesinde tam kapanmadan muaf olan kişinin kimlik bilgeliri ile çalışma ve ikametgah bilgileri yer alamakta.

Genelge’de muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik iki ayrı izin sistemi detaylı olarak hatırlatıldı. Buna göre; Esas usul olan e-Başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00’ye kadar 2.677.000 çalışma izni görev belgesinin verildiği, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan;

İş yeri sahipleri,

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirilmiştir.