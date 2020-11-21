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Gündem Çalışma izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Gündem

Çalışma izin belgesi nereden, nasıl alınır?

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gündeme gelen konulardan biri de çalışma izni oldu. Koronavirüs salgını üzerine vaka sayılarının hızlı artış göstermesinin ardından alınan yeni önlemler kapsamında hafta sonu belli saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarında üretim, imalat ve tedarik sektörü çalışanları muaf olabilecek. Çalışanlar ve 65 yaş üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili faaliyetlerini gösteren belgeyi gösterdikleri takdirde istisnai durumda olabilecekler. Peki, sokağa çıkma yasağında çalışma izni nereden, nasıl alınacak? İşte, sokağa çıkma yasağında e devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranına dair detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:40:00 -
Çalışma izin belgesi nereden, nasıl alınır?

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İçişleri Bakanlığı vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Yeni önlemlerle beraber, 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilirken 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Hafta sonu ise 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak çalışanlar SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf görülecek. SGK çalışma belgesi e devlet sistemi üzerinden alınabilecek.

Çalışma belgesi nereden, nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı, yeni alınan koronavirüs önlemlerinin uygulamasıyla ilgili detayları internet adresinden duyurdu.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Çalışma izni, SGK kaydı e devlet sistemi üzerinden temin edilebilecek.

E devlet sistemine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekmektedir. Buradan e devlet şifresi ve T.C kimlik numara bilgilerinizi girdikten sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak almanız mümkün.

E Devlet SGK kayıt belgesi sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

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