“Çalışma Hayatının Davos’u” toplanıyor
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlediği ve “Çalışma Hayatının Davos”u olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu’nun üçüncüsü bugün yapılacak.
Çalışma hayatından en geniş üst düzey katılımla gerçekleşecek Ortak Paylaşım Forumu, “İşimizin Yarını” ana teması ile gerçekleştirilecek. TİSK’in ev sahipliğinde MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) düzenlenecek forumda kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla çalışma hayatına dair başlıklar konuşulacak. Foruma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılacak.