“Çalışma hayatının Davos’u” 14 Ekim’de gerçekleştirilecek

Ulusal ve uluslararası katılımlarla “çalışma hayatının Davos’u” olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu bu yıl “Birlikte Mümkün Türkiye” sloganı ve “İşimizin Yarını” ana temasıyla düzenlenecek. “İşimizin Yarınında Gençler”, “İşimizin Yarınında Kadınlar” ve “Kayıtlı İstihdama Bakış” konularının ele alınacağı programın açılış oturumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer alacak.

Foruma uluslararası çalışma hayatının küresel örgütleri de üst düzey katılım sağlayacak.

“Doğaya sıfır zarar” hedefleniyor

Ortak Paylaşım Forumu, bu yıl Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) kısıtlı fiziki katılımla düzenlenecek. Katılımcılar tüm programı ayrıca çevrim içi takip edebilecek. Forumun “doğaya sıfır zarar vermesi” de hedefleniyor.



Bu amaçla etkinlik kapsamında karbon emisyonu üretebilecek faaliyetler ile tüketim kalemleri belirlenecek. Tespitler doğrultusunda, uluslararası standartlardaki projelere karbon kredisi ile katkıda bulunularak etkinliğe “karbon nötr” özelliği kazandırılacak.