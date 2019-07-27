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Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği için önemli protokol

Kıraça Holding, Karsan ve ILO arasında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:27
Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği için önemli protokol

Kıraça Holding, Karsan ve ILO arasında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde; Karsan’da kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi için iyileştirme planlarının hazırlanması amaçlanıyor.



Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan, Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi Karsan ile Birleşmiş Milletler’in (BM) çalışma dünyasıyla ilgili ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için örnek teşkil edecek bir adım atıyor. Bu kapsamda Kıraça Holding, Karsan ve ILO arasında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde; Karsan’da kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi için iyileştirme planlarının hazırlanması amaçlanıyor.



İzleme komitesi kurulacak


Modelin hayata geçirilmesi amacıyla şirket düzeyinde yönetim ile üretimde çalışan eşit sayıdaki kadın ve erkekten oluşan bir “İşletme Geliştirme Ekibi”nin kurulması planlanıyor. Söz konusu ekibin, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik iş planlarını hazırlayarak, bu planların hayata geçirilmesine destek olması amaçlanıyor. Ayrıca, şirket çalışanlarına kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen işyeri uygulamaları konusunda ILO tarafından kapsamlı eğitimler verilecek ve böylece sadece şirket bünyesinde değil, tüm toplumda kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağlanacak. Tüm bunlarla birlikte, ILO, Kıraça Holding ve Karsan yetkililerinden oluşan bir “İzleme Komitesi” kurulacak. İzleme Komitesi, modelin uygulama süreci tamamlandıktan sonra hem Karsan’da hem de Kıraça Holding’e bağlı diğer şirketlerde uygulamanın devam ettirilmesi ve yaygınlaştırılması ile görevli olacak.



“Sürdürülebilir kalkınma ancak güçlü kadınlarla olur”


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, kadınların iş hayatında yer almasının bireysel ve toplumsal kalkınma açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Kıraç, “Kadın güçlenirse toplum güçlenir; sürdürülebilir kalkınma ancak güçlü kadınlarla olur. Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşması için kadın istihdam oranının artması elzem. Kıraça olarak biz de bu yaklaşımla tüm dünyada, kadının hem iş hayatında hem de sosyal hayatta güçlendirilmesini destekliyoruz” dedi.



Karsan CEO’su Okan Baş da ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinin, kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılımı ile mümkün olacağının altını çizdi. Baş, “2018 yılında şirketimizde, çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını belirleyen Pozitif Kariyer sürecinde, yönetsel rollerin yüzde 50’sinde kadın çalışanlarımız başarı göstermiştir. Kadınlarımızın çaba ve yetenekleriyle şirketimize sağlayacakları katkı, başarı çıtamızı gün geçtikçe yükseltmektedir” diye konuştu.



“Türkiye’de atılmış önemli bir adım”


ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan ise “Türkiye ekonomisinin öncü şirketlerinden Karsan ve Kıraça Holding ile şirketlerde kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi konusunda imzaladığımız protokol çerçevesinde yürütülecek faaliyetler, Türkiye’de kadınların güçlenmesi konusunda atılmış önemli bir adımdır. İşyerinde kadın erkek eşitliğini geliştirmeyi amaçlayan bu protokol, ILO’nun insana yakışır iş koşullarını geliştirmeyi amaçlayan küresel misyonuyla tam olarak örtüşmektedir. Karsan’ı ve Kıraça Holding’i BM ile oluşturdukları bu işbirliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne sağladıkları katkı ve kadın istihdamının desteklenmesi konusundaki duyarlılıkları nedeniyle tebrik ediyor, süreçte kaydedilecek iyi uygulamaların tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.



ILO tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın finansal desteğiyle yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlenmesi Programı” kapsamında Karsan’da uygulanacak ILO’nun “Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Modeli” ile kadın istihdamının artırılmasına yönelik iyileştirme planlarının hazırlanması amaçlanıyor. Model kapsamında, şirketlerde kadın erkek cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın istihdamının artırılması için eşit söz hakkı, kapsayıcı istihdam, eşit değerde işe eşit ücret, şiddetten arınmış çalışma ortamı ile iş-aile yaşamı dengesi gibi konularda iyileştirme planlarının hazırlanması planlanıyor. Yaklaşık bir yıl sürecek uygulama döneminin sonunda, sadece Bursa’da ve metal sektöründe değil, tüm Türkiye’de ve tüm sektörlerde yol gösterici iyi uygulamaların elde edilmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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