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Dünya Çalışma başlatıldı! Iğdır'da operasyon
Dünya

Çalışma başlatıldı! Iğdır'da operasyon

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 22:44:00 -
Çalışma başlatıldı! Iğdır'da operasyon

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, bahse konu suçlara karıştıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 28 adet Osmanlı sikkesi ile esrar ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, 1 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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