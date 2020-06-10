  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çalışır vaziyette bırakılan aracın hareket ederek çarptığı yayanın ölümü

Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:00:51 -
Çalışır vaziyette bırakılan aracın hareket ederek çarptığı yayanın ölümü

BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çalışır vaziyette bırakıldıktan sonra hareket ederek, 83 yaşındaki adamın ölümüne sebebiyet veren aracın sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Camiatik Mahallesi 14. Sokak'ta önceki gün park halinde bırakıldıktan sonra hareket ederek Osman Özcan'ın (83) ölümüne neden olan 14 KH 223 plakalı kargo aracının sürücüsü Bilal Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gerede Adliyesine çıkartılan Bilal Ö, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı