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Ekonomi Çalışanlarına doğal gaz desteği verenlere vergi muafiyeti geliyor
Ekonomi

Çalışanlarına doğal gaz desteği verenlere vergi muafiyeti geliyor

AK Parti'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor. Hükümetin şirketlere, çalışanlarına doğalgaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlayan yasa teklifini 1 Ekim'den sonra TBMM'ye sunulacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 08:25:00 -
Çalışanlarına doğal gaz desteği verenlere vergi muafiyeti geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim Cumartesi günü yeni yasama yılına başlayacak.

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacak.

TBMM'de, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni torba teklif için mesai yapıldı.

Vergi ve icra kanunlarında değişiklik

60 ile 80 madde arasında olması beklenen torba yasa teklifinde, vergi ve icra kanunlarında değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası, tasfiye edilecek.

Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişi yararlanacak.

Varlık yönetimi şirketlerine devredilmiş icralık borçların da devlet tarafından karşılanmasının kapsama dahil edilmesi planlanıyor.

Çalışanlarına doğalgaz desteği veren şirketlere vergi muafiyeti

Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği vermesi öngörülüyor.

Şirketlere, çalışanlarına doğalgaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanması da gündemde.

Bu düzenlemenin ise torba teklifin içine koyulması planlıyor.

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Yorumlar

Kocasolak

Ne kadar SAÇMA. İşvereni NEDEN ARAYA SOKARSINIZ Kİ? Al işverenden herkesten aldığın gibi vergini, brlirlenexbir gelir seviyesinden düşük geliri olanlara SOSYAL YARDIM olarak ver. İşvereni neden MÜKAFATLANDIRIYORSUN? Balı tutar parmağını yalar.
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