Çalışanların sorunları İstanbul’da masaya yatırılacak

Bu kesimler, sürdürülebilir çalışma hayatını ele alacak. Ortak Paylaşım Forumu’nun dördüncüsü bu yıl çalışma hayatının ulusal ve uluslararası üst düzey temsilcilerinin katılımıyla perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek. Forumun ilk oturumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söz alacak. Diğer oturumlarda yeşil dönüşüm süreci ve çalışma hayatının sürdürülebilirliği konuşulacak.

Kapsayıcı büyüme ele alınacak

Antarktik Bilim Keşfi’ne katılan Prof. Dr. Burcu Özsoy’un moderatörlüğünde şirketlerin sürdürülebilirlik politikaları tartışılacak. Sanayide sektörel boyutta sürdürülebilirliğe yaklaşım, yeşil dönüşümün sektörel etkileri ve bu kapsamda yürütülen iyi uygulamalar ile Türkiye adına atılması gereken adımlar da değerlendirilecek. Forumun diğer önemli gündemi yeşil dönüşümün sektörler için zorlayıcı tarafları ve oluşturacağı fırsatlar, uluslararası kurum ve kamu temsilcilerince masaya yatırılacak. Ayrıca hem dünya hem de Türkiye adına kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli yeşil dönüşüm stratejileri paylaşılacak.

Canlı takip edilebilecek

Etkinlikte her yıl ele alınan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu bu yıl teknoloji odağında değerlendirilecek. İSG özel oturumu altında TİSK tarafından başlatılan ve iş yerlerinde ‘Sıfır Kazaya Yolculuk’ sloganıyla hayata geçirilen projeler incelenecek. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün bir yaşam biçimine dönüştürülmesi hedefiyle yola çıkılan projelere dair paydaşlar tarafından detaylı sunumlar yapılacak.

Hibrit ve doğaya zarar vermeden karbon nötr düzenlenecek Ortak Paylaşım Forumu, https://www.ortakpaylasimforumu.org/ web sayfasından da canlı takip edilebilecek.