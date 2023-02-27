Çalışanların robot korkusu!

Yapay zeka kullanımı her geçen gün artıyor… Dünya genelinde birçok iş pozisyonunda robotlar kullanılıyor. Yıllardır araba yıkayan, siparişleri teslim eden, depolarda malları tasnif eden, hastalara ilaç dağıtan, fabrikalarda montaj işlerini yapan robotlar bulunuyor. Günümüzde ise akıcı bir sohbet sürdürebilen, karmaşık bilimsel kavramları açıklayabilen, diller arasında metin çevirileri ve daha fazlasını da yapabilme potansiyeline sahip ChatGPT’ler hayatımızda önemli bir yere sahip.

Kaspersky’nin Ortadoğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki çalışanlar arasında yaptığı ankette, çalışanların şirketlerin kullandığı robotlar ve otomasyon sistemleri konusunda birtakım endişeleri bulunuyor. Türkiye’deki çalışanların %55’i işlerini bir robota kaptırmaktan korkuyor ve her dört çalışandan biri (%26) şirketlerinde robotlar veya otomatik sistemlerle ilgili siber güvenlik olayları duyduğunu bildiriyor. Bununla birlikte birçok çalışan da robotlaşmanın getirdiği olumlu etkilerin farkında.

Robotlar, Çalışanları Tehlikeli İşlerden Koruyor!

Türkiye’den ankete katılan çalışanların, robotların varlığına yönelik olumlu yanıtları da oldu. Otomasyonun çalışanların sağlığına büyük faydası olduğu belirtilen ankete göre çalışanların %82'si de robotların kendilerini fiziksel olarak zorlayıcı veya tehlikeli işler yapmaktan kurtardığını belirtiliyor. %44'ü bunun insan faktöründen kaynaklanan iş kazası olasılığını azalttığını söylüyor. Bunun yanında çalışanların %51'i robotların üretim süreçlerinde verimliliği artırdığını ve ekonomik fayda sağladığını da belirtiyor. Ayrıca %39'u robotlaşmanın çalışanlara daha ilgi çekici ve daha yüksek ücretli pozisyonlar için yeniden eğitim fırsatı sunduğuna inanıyor.

Hacklenen otomatik araba yıkama makineleri tehlikeyi gösterdi

Kaspersky’nin Teknik Uzmanı Brandon Muller konuyla alakalı olarak "2017 yılındaki Black Hat konferansında araştırmacılar Billy Rios ve Jonathan Butts, otomatik araba yıkama makinelerinin nasıl hackleneceğini ve bunun insanlar için ne tür bir tehdit oluşturduğunu gösterdiler. İnternete bağlanabilen PDQ LaserWash tipi bir otomatik araba yıkama sistemi üzerinde çalıştılar ve onu ele geçirmenin bir yolunu buldular. Hatta, sadece aracı değil, sürücüyü de tehlikeye atabilecek şekilde, otomatik kapıyı bir otomobile çarpmanın mümkün olduğunu bile gösterdiler. Bazı kişi ve kuruluşlar otomasyona karşı temkinli davranıp onu kullanmaktan kaçınırken, diğerleri iş süreçlerini yeni teknolojilerden en fazla faydayı sağlayacak şekilde uyarlıyor. Daha fazla iş dijitalleşmesi kaçınılmaz olduğundan, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin iş ihtiyaçları için otomatikleştirilmiş çözümleri nasıl daha güvenli ve verimli hale getireceklerini keşfetmeleri gerekiyor.” yorumunu yaptı.

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