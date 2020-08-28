Çalışanları hedef alan Ekrem İmamoğlu'na Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan cevap: Keşke bunu öğrenseydi

Göreve geldiği günden itibaren gündemi boş işlerle meşgul eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandalla gündemde.

Dün Başakşehir'e giden Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) kapılarının yüzüne kapatıldığını öne sürdü.

Bu aslı astarı olmayan iddia, sosyal medyada maksatlı bir şekilde servis edilen bir videoda CHP'li başkan İmamoğlu taafından dillendirildi.

Ekrem İmamoğlu’nun hedef gösteren iddasına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"Çalışma arkadaşlarımız ile yemek yerdik"

Başkan Yasin Kartoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu’nın gerçeği yansıtmayan sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İBB Başkanı ilçemizi ziyareti sırasında BAKMER çalışanlarının kendisini görünce kapıları kapadıklarını iddia etmiş. Keşke 'nerede bu insanlar?' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi. Çalışma arkadaşlarımız ile yemek yerdik.”