Çalışanlara PCR testi zorunlu mu oldu? İşyerinde PCR testi zorunlu mu?

Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi? Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi istenecek. PCR testinin uygulaması da genişledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları, işyeri işveren tarafından istenebilecek. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere İş yerinde kayıt altında tutulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,"Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek" açıklamasında bulundu.

PCR testi nerede yapılır?

PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir. Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

PCR testi nedir?

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir.

PCR testi nasıl yapılır?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir.