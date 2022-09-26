Son yıllarda devlet işveren ve işçilere yönelik pek çok önemli destekler sağlıyor. Son olarak ise gündeme çalışanlara verilecek olan doğal gaz ve elektrik faturası desteği konusu geldi. Çalışanlar ise söz konusu desteklerden nasıl yararlanabileceklerini, yardımların ne zaman hangi şirketler tarafından yapılabileceğini araştırıyor. Peki, çalışanlara ne kadar doğal gaz yardımı yapılacak?

Çalışanlara doğal gaz elektrik faturası desteği mi verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemiz, hemen her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamının ve yönteminin değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan, 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz. Bir diğer müjdemiz, çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıyla ilgilidir. İşverenlerin 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğal gaz ve ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz" dedi.

Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte vergi ve sigorta primi muafiyetine sağlayan yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.