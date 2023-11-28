Çalışanlar iş yerinden bunu bekliyor!

İş ve özel hayat ayrımı kavramının artık ortadan kalktığı günümüzde, şirketler çalışma odaklı yaklaşımdan yaşam odaklı yaklaşıma geçiyor. Çünkü yaşam bir bütün. Bu çerçevede çalışanın fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halini yakalaması gerekiyor.Günümüz iş dünyasında son on yılda yaşananlarla birlikte şirketler, değişen çalışan beklentilerini doğru okuyarak onlara uygun yaşam deneyimi geliştirme konusunda çalışmalara başladılar. Bugün iş yeri ve iş tanımı dönüşüm yaşarken çalışanlar ve işverenler de karşılıklı beklentilerine cevap aramaktalar.

Genel performansı etkiliyor

Yapılan çalışmalar, etkili bir çalışan yaşam deneyiminin, kuruma bağlılığı ve genel performansı büyük ölçüde etkilediğini gösteriyor. Araştırma verilerine göre, bu yönde çalışan şirketlerde performans %25 oranında yükselirken, harcanan her 1 dolara karşılık, verimliliğin artırmasıyla birlikte 4 dolar geri dönüyor.

Şirketlerin 2024’teki önceliği

LifeClub Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Elif Elkin, “Günümüzde iş ve ev yaşamı arasındaki ayrımın ortadan kalmaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle pandemi dönemindeki evden çalışma sürecinde sistemi bu farkın ortadan kalkmasını oldukça hızlandırdı. Teknolojinin hızlı ilerleyişiyle ortaya çıkan akıllı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlar bu anlamda zaten zemini hazırlamıştı. Bu gelişmeler şirketleri de yeni arayışlara iterken, görüyoruz ki insan odaklı yaklaşımın yerini yaşam odaklı yaklaşım aldı." dedi.