Çalışanlar için yeni dönem başlıyor! Esnek çalışma hayatımıza giriyor

Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, Yeni Orta Vadeli Program ile çalışma hayatında esnek ve uzaktan çalışma gibi modellerin uygulamaya geçeceğini söyledi. Erdem, bu yeni düzenlemelerle çalışanların iş-özel hayat dengesinin sağlanacağını belirtti. Programda, dezavantajlı gruplara yönelik iş imkânlarının artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Erdem, genç ve kadın istihdamına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Programın, ekonomik kalkınmayı hızlandıracağı öngörüsünde bulunan Erdem, şunları kaydetti:

"Resmi gazetede yayımlanan Yeni Orta Vadeli Program daha öncede gündeme gelen esnek ve uzaktan başta olmak üzere yeni çalışma modellerini gündemine aldı. Yapılacak yasal düzenlemeler ile çalışanların iş ve özel hayat dengesi kurulacak, nefes almaları sağlanacak. Yaşı ne olursa olsun çalışma hayatında kalmak isteyenlere uygun alanlar oluşturulacak

Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili 6 bakan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yeni Orta Vadeli Program'da da bir öncekindeki gibi çalışma modellerindeki değişiklikler yer aldı. Böylece pandemi döneminde gündemimize giren uzaktan çalışma, esnek çalışma gibi kavramlar yasal düzenlemelerle uygulamaya geçecek. Burada özellikle çalışanların verimliliğini artıracak, iş ve yaşam dengelerini sağlayacak biçimde düzenlemeler yapılacak. Böylece iş ile özel hayat arasında bir denge kurularak daha verimli bir iş-yaşam dönemi başlayacak.

YENİ SEKTÖRLER

Yeni dönemin gelişmeleri ve teknolojik değişimlerle yeni meslekler oluşması bu yönde tedbirler almayı da gerektiriyor. bazı sektörler artık ortadan kalkarken geleceğin meslekleri ve çalışma biçimleri onların yerini alacak. Böylece yeni döneme uygun mesleki eğitim ve çalışma şekli ortaya çıkacak. Resmi Gazetede detaylı bir biçimde yayımlanan Orta Vadeli Program'da sektörel dönüşümlerle ilgili tedbirleri barındırıyor.

NELER DEĞİŞECEK?

- Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modelleri doğrultusunda, işgücü piyasasının ihtiyaçları, kadın erkek fırsat eşitliği ve işözel yaşam dengesini gözeten düzenlemeler yapılacak.

Böylece hem kamuda hem özel sektörde daha kısa süreli ya da esnek saatlerde çalışma imkanları getirilecek.

- İş Kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

- Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hayata geçirilecektir.

HER YAŞA UYGUN MESLEK

Öte yandan Orta Vadeli Program yeni çalışma şekillerini hayata geçirmeyi planlarken bireylerin her yaşta aktif kalabilecekleri tedbirleri de içeriyor. Böylece yaşı ne olursa olsun çalışmak isteyenlere uygun alanlar açılmış olacak.

Program bu yeniliği şöyle ifade ediyor: Bireylerin istihdamda kalmalarının temin edilmesi ve sahip oldukları becerilerin günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması için aktif yaşlanma yaklaşımını içerecek şekilde hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacaktır.

NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlerle ilgili takvim de belirlendi. Buna göre kanun ile yapılacak olan uzaktan ve kısmi, geçici süreli çalışma, esnek saatli çalışma gibi yenilikler in 2025'in ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda mevzuat değişikliği Meclis'e gelerek yasalaşacak. Yine 2025'in ilk çeyreğinde İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler sosyal taraflar ile diyalog halinde hayata geçirilecek.

YENİ İŞ İMKANLARI

Orta Vadeli Program özellikle dezavantajlı kesimler kadınlar, engelliler, yaşlılar olmak üzere milyonlarca insan için hem meslek öğrenme hem de yeni iş alanları açılmasını da öngören kararlar içeriyor. Üç yıllık dönemde 2.3 milyon ilave istihdamın planlandığı program özellikle yeni meslek alanlarında iş gücünün ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek ve üretimin ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısını ortadan kaldırmak için tedbirler içeriyor. İşte onlardan bazıları:

- Kadınlar, gençler, engelliler gibi kesimlerin istihdamını artırmaya yönelik olarak aktif işgücü politikalarının niteliği ve niceliği geliştirilecek.

- Başta genç, kadın ve engelliler olmak üzere istihdamı artırmak ve işgücü piyasasına daha etkin katılımı sağlamak amacıyla aktif işgücü politikaları yürütülecek.

- Kadın istihdamını artırmaya yönelik kurumsal bakım olanaklarının ekonomik ve fiziki erişilebilirliği artırılacak.

- Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alan programlar hayata geçirilecek, genç girişimcilere hibe destekleri artırılacak.

- İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alacak şekilde hayata geçirilecek.

- Üretimde sıkıntısı yaşanan ara elaman sorunuyla ilgili mesleki eğitimler artırılarak beşeri sermaye beceri uyumu sağlanmış olacak, ■ Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanları kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumlu hale getirilecek."

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