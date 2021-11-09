Çalışanlar bu haklarının farkında mı?

İşçinin işyerindeki çalışması ölüm gibi zorunlu bir nedenle sona erebileceği gibi işçinin sağlık nedeniyle işvereni tarafından işten çıkarılması da mümkün. Yine gerek işveren gerekse işçi tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmesi yani işçinin işinden ayrılması da çalışma hayatının bir gerçeğidir.

4857 sayılı İş Kanunu, beklenmeyen bir zamanda işten çıkma veya çıkarılma nedeniyle tarafların yani işçinin veya işverenin zorda kalmaması için işten çıkmalarda işçiye, işten çıkarılmalarda ise işverene bir takım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerden en önemlisi işçi işten çıkacaksa işverenine, işveren işçiyi işten çıkaracaksa işçiye, ihbar süresi verme zorunluluğudur. Eğer bu süre verilmeyecekse 4857 sayılı İş Kanunu gereği ihbar ücreti veya ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

İhbar süresi diğer bir anlatımla iş sözleşmesinin sona erdirileceğinin karşı tarafa bildirilmesi, işçinin kıdem süresine göre farklıdır. İşçinin kıdemi altı aydan az ise ihbar süresi iki hafta, altı aydan bir buçuk yıla kadar ise dört hafta, bir buçuk yıldan üç yıla kadar ise altı hafta, kıdem süresi üç yıldan fazla ise sekiz haftadır.

Örneğin, çalıştığı işyerinde 5 yıl 8 ay 10 gün kıdemi bulunan işçi işten ayrılacaksa işverenine en az sekiz hafta önce işten ayrılacağını bildirmek zorunda. Bu işçi işten kendisi çıkmayıp tersi biçimde işvereni işçiyi işten çıkartacak bu kez işveren, işçiye en az sekiz hafta önceden işten çıkaracağını bildirmekle yükümlüdür.

Taraflar yani işçi yahut işveren de ihbar süresini beklenmeksizin iş ilişkisi sona erdirebilir. Bu durumda iş ilişkisini sona erdiren, karşı tarafa uyması zorunlu tutulan bu sürenin ücretini yani ihbar ücreti ödemek zorundadır. Örneğin, işveren, 2 yıllık kıdemi bulunan işçiyi hemen işten çıkaracaksa altı haftaya karşılık gelen ücretini ödemek zorundadır. Örnekteki bu işçinin kendisi işten çıkacaksa bu kez işverenine altı haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ödemesi gerekecektir.

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı oluşur ve bu gerekçeyle iş sözleşmesi, işçi tarafından sona erdirilirse ihbar süresi söz konusu olmaz. Aynı hak işveren içinde geçerlidir. İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının oluşması halinde de işveren, iş sözleşmesini ihbar süresini beklemeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. Örneğin, işçi İş Kanunda yer alan devamsızlık sürelerinin üzerinde devamsızlık yapmışsa işveren, ihbar süresi vermeden veya ihbar ücreti ödemeden işçiyi işten çıkarabilecektir.

Burada kıdem tazminatı hakkında da kısa bir bilgi verelim İşçinin kıdemi bir yıldan fazla ise ve işten haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak ayrılmışsa kıdem tazminatı alma hakkı doğar. Yani işçinin haklı nedenle sözleşmeyi feshetmesi halinde ihbar tazminatı alma hakkı bulunmaz ama kıdem yılına bağlı olarak kıdem tazminatı alma hakkı oluşur.

Eğer iş sözleşmesi işveren tarafından işçinin Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere bağlı davranışı nedeniyle sona erdirilirse işçinin hem ihbar hem de kıdem tazminatı alma hakkı olmayacaktır.

Her ne sebeple olursa olsun iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçinin alacağı olan ücret, fazla mesai, kullanmadığı yıllık izin ücreti, prim ve ikramiye gibi doğmuş olan alacaklarının iş sözleşmesinin sona ermesini müteakip işçiye ödenmesi gerekir. İşçinin ihbar tazminatı ya da kıdem tazminatı alma hakkı olacak biçimde işten ayrılması halinde bu tazminatların da ödenmesi de zorunludur.