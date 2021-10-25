Çalışanın maaşı ne kadar artacak? Gelir vergisi kakıyor mu?

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi. Konfederasyon, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Vergi Konseyi Başkanlığına bir yazı gönderdi.

Net ücreti 4 bin lira olan bir işçinin Haziran ayında yüzde 20, Aralık ayında ise yüzde 27'lik vergi dilimlerine girdiğinin altı çizilen yazıda, "Ücreti 4 bin lira olan işçi bin 479 lira kayba uğruyor" denildi. Türk-İş, "Gelir Vergisi'nde ücretliler lehine ayrım yapılmalı" ifadesini dile getirdi.

Gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?

Çalışanların gelir kayıplarına dikkat çekilen yazı şöyle: “Düşük gelirlilerin vergi dilimlerinden kaynaklanan kayıpları bu bireylerin başta temel ve zorunlu harcama kalemleri olmak üzere asgari yaşam standartlarına doğrudan etkiliyor. Gelir Vergisi'nde ücretliler lehine bir ayrım yapılması bu bakımdan olumlu sonuç verecektir. Vergi, kamu yükümlülüklerini vatandaşlar arasında eşit, adil, hakkaniyete uygun biçimde dağıttığı ölçüde demokratiktir. Sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak devlet vergi adaletinin gerçekleştirilmesi yoluyla sosyal adaleti, sosyal yararı sağlamak, ekonomik ve sosyal dengeyi oluşturmakla görevlidir. Bu nedenle, işçilerin ücret gelirleri yönünden mevzuatımızda öngörülen vergi yükümlülüklerinin azaltılması, işçilerin ücret gelirleri vergi oranının indirilmesi ve belirli bir orana sabitlenerek uygulanması uygun olacaktır. İşçilerin uğradıkları gelir kayıplarının önüne geçilmesi ve vergi adaletinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını istiyoruz.”