  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çalışan yok, binlerce uçuşu iptal ettiler
Ekonomi

Çalışan yok, binlerce uçuşu iptal ettiler

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yolcu kontrolünden uçak bakımına ve uçuş görevlilerine kadar personel sıkıntısı nedeniyle 2 bin 200 uçuşunu iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 22:21:00 -
Çalışan yok, binlerce uçuşu iptal ettiler

Haziran ayı başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de temmuz ve ağustos aylarında hem Almanya içi ve hem de Avrupa ülkelerine 1.000’den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Kritik yaz tatili döneminin başladığı bir süreçte uçuşların iptal edilmesinin, Avrupa’da grevlerle birlikte havalimanlarında yaşanan seyahat kaosunu derinleştirmesi bekleniyor. Almanların en büyük havayolu şirketinin toparlanmasının zor olduğu belirtiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23