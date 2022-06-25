Çalışan yok, binlerce uçuşu iptal ettiler

Haziran ayı başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de temmuz ve ağustos aylarında hem Almanya içi ve hem de Avrupa ülkelerine 1.000’den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Kritik yaz tatili döneminin başladığı bir süreçte uçuşların iptal edilmesinin, Avrupa’da grevlerle birlikte havalimanlarında yaşanan seyahat kaosunu derinleştirmesi bekleniyor. Almanların en büyük havayolu şirketinin toparlanmasının zor olduğu belirtiliyor.