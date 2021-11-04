Çalışan emeklinin sigorta girişi hatalı olursa aylığı kesilir mi?

Soru: Ben 2015 yılında emekli oldum. Ancak emekli olduktan sonra da destek primi ödeyerek günümüze kadar çalıştım. Geçen ay iş değiştirdim. İşyeri bildirgemi normal işçi gibi vermiş. Bu nedenle bu ay emekli maaşı yatmadı. Çalıştığım bu işten çıksa emekli maaşım yeniden bağlanır mı? Fatih Y.



Cevap: İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinde önce sigortalı olan emeklilerin çalışmaları halinde iki seçeneği olur. İlk seçenek emekli maaşı almayı sürdürüp destek primine tabi çalışmaktır. İkinci seçenek ise maaşı kestirtip normal işçi gibi prim ödemektir. Her zaman avantajlı olan ilk seçenektir. SGK, işçinin seçeneğini verilen işe giriş bildirgesine göre işlem yapıyor. Ancak SGK, emekliye iki aylık opsiyon tanıyor. En son maaşın gitmediği ayı takip eden ayın sonuna kadar başvuru yapan emeklinin tercihini dikkate alıyor. Size bu ay maaş yatmamışsa gelecek ay sonunda kadar tercihinizin emekli maaşı ödenmesi olduğuna ilişkin dilekçe verirseniz durdurulan maaşınız açılır. Ödenmemiş maaşlar da ödenir.