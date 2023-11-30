  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilecek!
Ekonomi

Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilecek!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 20:16:00 -
Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de verilecek 5 bin liraya ilişkin, "Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Vietnam heyeti ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, açıklamalarında şunları kaydetti;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilecek 

"Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak."

Ev kadınlarına emeklilik hakkı

"Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'un yeni versiyonu görücüye çıktı!
Otomotiv

TOGG'un yeni versiyonu görücüye çıktı!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a ilgi yoğun olarak devam ederken; engelliler için üretilen ve dijital entegrasyonu sağlanan kişiye özel ap..
ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor
Dünya

ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor

ABD, Yunan Ordusu envanterinden top mühimmatı satın almak için Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Mühimmatlar, Ukrayna’ya sevk edil..
Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak
Ekonomi

Altını olmayanlar kuyumcuya koşacak! İslam Memiş'ten beklenmedik çıkış: Gram altın için olay tahmin! O tarihte 2 bin 700 lira olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gerileme devam ederken ekonomist tahmini yeniden gündeme oturdu. Her altı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23