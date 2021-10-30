Çalışan anneye kreş desteği

Haliliye Belediyesi tarafından millet evlerinde açılan kurslara katılan kadınlar meslek sahibi olurken, çocukları da merkezde bulunan kreşte eğitimler alıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından kadınların meslek öğrenmelerini ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla yürütülen meslek edindirme kursları hız kesmeden yürütülüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli branşlarda kurs çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Yesevi Milletevinde kadınlar için açılan meslek edindirme kurslarına da, yeni dönemleriyle devam ediyor. Dikiş nakış, el sanatları ve kuaför kurslarında eğitimler alan kadınlar, kurslarını başarıyla bitirmelerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalarına sahip oluyorlar. Kurslarda eğitimler alan kadınlar, yaptıkları ürünlerle de aile bütçelerine katkılar sağlıyor. Çocuğu olan kursiyerler için de merkezde oluşturulan kreş alanında, çocuklar da eğitmenler eşliğinde hem akranlarıyla oyun oynuyor hem de eğitimler alıyor.

Açılan kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyer kadınlar, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Belediye Başkan Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.