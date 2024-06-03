Çalışan annelere büyük destek! Bakan Işıkhan ödenecek miktarı açıkladı!

Çalışan annelerle ilgili destek programını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ''Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak'' dedi.

Çalışan annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu ve başvuru ekranı erişime açıldı.

Bakan Vedat Işıkhan, kadınlara verilecek destek ödemeleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın duyurusu şu şekilde;

"Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.

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Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;

Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz."

ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvurular aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.