Çalışan anneye destek için yeni teşvik paketi: İşten çıkmak zorunda kalmayacak! Doğum izni 1 yıla çıkarılacak

Haberlere göre, hükümet doğum oranlarını artırmak için çeşitli teşvikler üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede, doğum izni süresinin bir yıla çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, doğum izni boyunca maaşta iyileştirmeler, kreş veya kira desteği gibi desteklerin sunulması gündemde. Özellikle çalışan annelerin iş hayatına dönmelerini kolaylaştıracak önlemler üzerinde duruldu.

Haberlere yansıyan bilgilere göre, AK Parti yetkilileri doğum izni teşviklerinin sadece ilk çocukla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor. Dünya genelindeki uygulamalar incelenerek ikinci ve üçüncü çocuklara yönelik devlet desteğinin artırılması da planlar arasında yer alıyor. Bu destekler, doğum izni sürelerinin kademeli olarak artırılması, kreş veya kira desteği gibi ekonomik desteklerle birlikte kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi hedefledi.

Şu an için Türkiye'de kadın çalışanlar doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta ücretli doğum izni kullanabiliyorlar. Bu süreye ek olarak 6 aylık ücretsiz izin imkanı bulundu.

Hükümetin bu yeni teşviklerle doğum oranlarını artırma çabası, demografik yapının sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

AK Parti'nin son MKYK toplantısında da masadaki gündemlerden biri de azalan doğum oranlarıydı. Doğum iznine kademeli artış gündeme getirildi. 4 aylık doğum iznini 1 yıla çıkarılması teklif edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nında konuya sıcak baktığı öğrenildi.

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HÜKÛMET HAREKETE GEÇTİ

Toplantıda ayrıca, ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı.