Çalışacak kişi bulunamıyor! Çobanların patronlardan isteği şaşırttı

Tarım ve hayvancılığın merkezi olan Sivas'ta, yaşanan çoban sıkıntısı sürü sahiplerini canından bezdirdi. Çobanların ise 30 GB mobil internet talep etmesi hayrete düşürdü.

Hayvancılığın bel kemiği olan çobanlık mesleği, kimsenin yapmaması nedeniyle büyük bir sorun haline geldi.

Özellikle Sivas gibi hayvancılığın kalbinin attığı illerde, çoban bulmak giderek zorlaşıyor.

HAYVAN SAHİPLERİ DERTLİ

Hayvanlarıyla ilgilenecek çobanı bulamayan bazı sürü sahipleri ise çareyi sürülerini satmakta buluyor.

"ÇOBANLARIN İSTEKLERİ BİTMİYOR"

Bu duruma halen direnen sürü sahipleri, çobanların istekleri karşısında artık canlarından bezdi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde yaşayan Fikri Demiray, çoban sıkıntısı nedeniyle herkesin hayvanlarını sattığını belirtti.

"30 GB İNTERNET İSTİYOR"

Artık Türk çoban kalmadığını belirten Demiray, “400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum.” dedi.

“AFGAN ÇOBANLAR BİZLERE MUM TUTTURUYORLAR”

Çoban sorununun hayvancılıktan bıktırdığını söyleyen Demiray, şu ifadeleri kullandı:

Türk çoban yok. Afganlı çobanlarsa bizlere mum tutturuyorlar. Devlet bize yardımcı olsa hayvancılık devam etse Türkiye'de et bedava olur. Çoban sıkıntısı nedeniyle artık herkes hayvanlarını satıyor. Şimdi ben 30 bin lira maaşla çoban tuttum. Kendimi zorlayarak maaş ödüyorum. Türk çoban diye bir şey kalmadı. Türk çoban olmadığı için de Afgan çobanlar bizlere her istediklerini yaptırıyorlar, bıktık artık. Çoban konusu bizi rahatsız ediyor. Artık bu sorun hayvancılıktan bıktırdı. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum. En azından sigortasını ödese gerisini yine biz hallederiz. 15 yıl önce bizim köyümüzde üç tane sürü vardı. Çoban sıkıntısı nedeniyle şimdi sadece bende kaldı. Ben de şimdilik dayanıyorum sonu ne olacak bilmiyorum. Devlet çoban sıkıntısını çözse hayvancılık artar, et fiyatları düşer. Bizim coğrafyamız şahane.