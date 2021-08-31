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Gündem Çalıntı araçla tatile gitti fakat sonunda yakayı ele verdi!
Gündem

Çalıntı araçla tatile gitti fakat sonunda yakayı ele verdi!

Eskişehir’de, kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli 150 kilometrelik kovalamacanın ardından Bursa'da yakalandı. Aracı İstanbul'da tatile yapmak için çaldığını belirten şüpheli Ahmet A.(19) gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 10:34:00 -
Çalıntı araçla tatile gitti fakat sonunda yakayı ele verdi!

Olay, saat 22.00'de İnegöl ilçesi Bursa-Eskişehir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir, Tepebaşı ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde alışveriş için markete gelen B.Ö., 26 GA 238 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen B.Ö., kontak anahtarını aracın üzerinde bıraktı. Bu sırada anahtarı fark eden Ahmet A. binerek çalıştırdığı aracı çaldı. Döndüğünde aracının çalındığını anlayan B.Ö. olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Aracın Bursa-Eskişehir Yolu Caddesi'nde Bursa istikametine gittiğini tespit eden ekipler durumu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

 

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