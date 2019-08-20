Çalınan su motorunu jandarma buldu Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarladan çalınan su motoru, jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucu patpat üzerine bulundu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarladan çalınan su motoru, jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucu patpat üzerine bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Balabancık Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Şaban Şahin’e ait yaklaşık 4 bin lira değerindeki su motoru, kimliği belirsiz kişilerce tarla kenarından çalınmıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, çalınan su motorunu bir patpatın üzerinde olduğunu tespit etti. El konulan çalıntı su motoru, jandarma tarafından sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan B.S., T.T. ve H.S. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

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