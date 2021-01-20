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Kültür - Sanat Çalınan kültür mirasımız ABD’ye giremeyecek
Kültür - Sanat

Çalınan kültür mirasımız ABD’ye giremeyecek

Türkiye’den çeşitli yollarla kaçırılan kültür mirası mahiyetindeki eserler bundan böyle ABD’ye sokulamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:56:00 -
Çalınan kültür mirasımız ABD’ye giremeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield arasında gerçekleştirilecek imza töreniyle, Türkiye’ye ait arkeolojik ve etnolojik eser kaçakçılığının önlenmesi ile kültür mirasımızın korunmasına katkı sağlanmasının önü açılacak. Türkiye ve ABD arasında, bu kapsamda yürütülen ortak çalışmaları da hızlandıracak olan anlaşma, kültür alanındaki mevcut kurumsal ve akademik iş birliğini güçlendirecek. Kültür varlıklarının kanunsuz ithali, ihracı, mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirleri belirleyen UNESCO sözleşmesine taraf olan iki ülke, imzalanacak ikili anlaşmayla kaçakçılığın önlenmesine yönelik tedbirlerini daha ileri bir seviyeye taşımış olacak. Türkiye’nin kültürel mirasını korumaya yönelik bu anlaşma; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosunun iş birliği ve titiz çalışmalarıyla hayata geçecek.

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