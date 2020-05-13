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Aktüel

Çalınan buzağılar jandarma ekiplerince bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde çalınan 3 buzağı jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:37:45 -
Çalınan buzağılar jandarma ekiplerince bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde çalınan 3 buzağı jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akarsu ve Yunusoğlu mahallelerinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi, Karacailyas Mahallesi’nde olayda kullandıkları araç ve çalınan 3 buzağı ile birlikte yakaladı. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, daha önce de 4 küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları belirlenen şüphelilerden ikisi sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, biri adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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