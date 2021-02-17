Çalık, terör sevici HDP'li Buldan'la yaptığı görüşmeyi anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP'li Pervin Buldan'ı aradığını ve Buldan'ın ise Çalık'a "Bir süre misafir edilir, bırakılır" sözlerini söylediğini anlattı.

Soylu'nun bu açıklamalarının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Soylu'nun bu açıklamalarını reddetti. Bu iki açıklama sonrası gözlerin çevrildiği AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Buldan'la aralarında "Bir süre misafir edilir, bırakılır" konuşmasının geçtiğini belirten Çalık, 13 şehidimizi kurtarmak için o dönem yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Çalık ayrıca, İnsan Hakları Derneği'nin şehit babasından alıkonulan askerlerin getirilmesi için teminat istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Soylu'nun gerekli girişimleri yaptığını fakat İHD'den olumlu yanıt alınamadığını kaydetti.

"Pervin Buldan'ı arayarak ailenin durumunu anlattım"

A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan Çalık, Malatyalı şehidimiz Semih Özbey'in bir bayram arifesinde kaçırıldığını hatırlatarak, "O zamanlar Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordum. Olayı haber alır almaz Malatya'ya geçtim. 2015 yılının Eylül ayıydı. İlk olarak aileyi ziyarete gittim. Şehidimizin annesi kanser hastası. Hem anne hem de bir siyasetçi olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Tüm kurumları aradığım gibi bir de PKK'nın kaçırmış olabileceği ihtimalini düşünerek insani ilişkiler çerçevesinde dönemin HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı arayarak ailenin durumunu anlattım. O da bana 'Baktırayım size döneyim' cevabını verdi. Bir süre sonra bana dönüş yaptı ve Semih Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek 'Bir süre misafir edilir, bırakılır' cevabını verdi." diye konuştu.

"Bir şey yapılmadı ifadesi yalan"

Sonrasında ise yapılması gerekenlerin yapıldığını aktaran Çalık, 'Devlet kaçırılan çocuklar için hiçbir şey yapmadı' cümlesi külliyen yalan bir cümledir. Yapılması gereken siyasi ve insani görüşmeleri yaptık. İçişleri Bakanlığımız ve Silahlı Kuvvetlerimiz yapılan görüşmeleri devam ettirdi." dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gittiğinde Özbey ailesi ile defaatle görüştüğünü söyleyen Çalık, "Üç sene önce şehidimizin babası Gürsel Özbey bana, İnsan Hakları Derneği'ni aradığını, onların da alıkonulan evlatlarımızı getireceklerini ama Türkiye'ye girerken sorun yaşayacaklarını bu yüzden teminat istediklerini söyledi. Biz de konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendileri İçişleri Bakanımızı yanına çağırarak evlatlarımızın sağ salim gelmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Ben de ailemize durumu ilettim. Gürsel Abi'ye İHD'ye gidebilirsin çocuklarımız getirsinler hiç bir zorlukla karşılaşmayacaklar dedim. Ve şunu da ekledim; İnsan Hakları Derneği'nin yalan söylemiyorsa evlatlarını getireceklerini söyledim. Ne yazık ki İnsan Hakları Derneği'nden bir daha ses çıkmadı" dedi.

"Pervin hanım kimi aradı?"

Çalık sözlerine şöyle devam etti:

"Ben şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Pervin Hanım kiminle irtibata geçerek evlatlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Bunu nasıl ve kime istinaden söyledi. Aziz milletimiz her şeyin farkında. 13 vatan evladımıza savunmasız bir şekilde kurşun sıkan PKK ve iş birlikçilerini halkımız gayet iyi biliyor. PKK ve sözde dernek İHD, o anaların gözyaşında boğulacak. PKK'nın kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecek."