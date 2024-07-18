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Ekonomi Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!
Ekonomi

Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 17:42:00 - 2024-07-18 17:44:12
Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!

ACG Acquisition Company, Çalık Holding'e ait Gediktepe Madencilik'i satın aldı.

ACG Acquisition Company, Çalık Holding'e ait Gediktepe Madencilik'i satın aldı.

Londra borsasında işlem gören ve özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) olan ACG Acquisition Company, Gediktepe madenini Çalık Holding'in iştiraki olan Lidya Madencilik'ten 290 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

Gediktepe madeni Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde faaliyet gösteren ve altın ve gümüş üreten bir polimetalik madencilik işletmesi olarak faaliyet gösteriyor.

Açıklamaya göre, 290 milyon dolar değerindeki işlem nakit ve hisse takasını içeriyor. Buna göre işlem ACG hisselerinin yaklaşık 37 milyon dolar değerindeki yüzde 30'unun Lidya'ya devri ve 100 milyon dolar nakitten oluşacak.

 
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