0553 313 94 23

Çalık: Ekonomimiz dimdik ayakta

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Öznur Çalık, Yeni Akit’in Malatya Bürosunu ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:19
Çalık: Ekonomimiz dimdik ayakta

SEZAİ ERHAN / MALATYAÇalık, Yeni Akit’in adalet ve hakkaniyet çizgisindeki yayın anlayışıyla ilkeli yayıncılığı her zaman ön planda tuttuğunu, özellikle milli iradenin yok sayıldığı 28 Şubat süreci başta olmak üzere tüm darbe girişimlerine karşı milletin duygularına tercüman olma misyonunu daima yerine getirdiğini söyledi.

Çalık, Türkiye'yi eski haline çevirmek isteyen çok sayıda ülkenin ve uluslararası güçlerin bulunduğuna işaret ederek, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Çalık, şöyle konuştu: “Bakın Türkiye'ye uluslararası birçok güçlerin saldırısı devam ediyor. Allah'a şükür ekonomimiz dimdik ayakta. Ekonomik darbeyle Türkiye'yi yıkabileceklerini, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabileceklerini düşünenlerin hevesleri bu defa da kursaklarında kalacak. İnşallah doların belli bir standarda getirilmesiyle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu programlar ve açıklayacağı Orta Vadeli Programlar(OVP) ile birlikte de inşallah yatırımcılarımıza da gereken güvenceyi vermiş olacağız, şuanda üretimi sağlayacağımız, yatırım ortamını iyileştireceğimiz tedbirlerimizi aldık almaya da devam edeceğiz. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz.”

YERLİ ÜRETİMİ TOPLUM ÖNEMSİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yerli üretim, milli üretim’ çağrısının toplumda hızlı şekilde kabul gördüğünü ifade eden Çalık, “Bütün esnafımızın, ticaret erbabımızın, sanayicimizin, ihracatçılarımızın yapması gereken yerli üretime yönelmeleri ve milli ve yerli olan politikaları desteklemeleri ve özellikle ithalat rakamlarımızı düşürmek için yurtdışından ithal edilen ürünlerin yerli üretime geçilmesi gerekiyor. Tüm saldırılara rağmen Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 7 ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olurken, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,4 büyüdü. İnşallah yerlileşme hamlemizle birlikte ekonomimiz çok daha iyi noktalara gelecek” diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:19
  1. AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Öznur Çalık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'dan tehdit
    1. Netanyahu'dan tehdit
    2. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    3. Bakanlık açıkladı: O teröristler..
    4. Bitlis'te yolcu minibüsü ile otomobil..
    5. Fransız belediye başkanı Kennedy..
    6. Aydın'da 565 gram doğan Şenay bebek..
    7. Başkan Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti
    8. Şenol Güneş ayrılığı duyurdu!
    9. Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı rehin..
    10. Çalık: Ekonomimiz dimdik ayakta
    11. Bakan Albayrak, ekonomik..
    12. Zeytin nasıl saklanmalı?
    13. Kibiri bırakın
    14. Sıkı topuz saça zarar veriyor
    15. Ömer Çelik'ten Macron'a cevap: Çağın..
    16. Bebeği olan evler için tehlikeli..
    17. İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit:..
    18. Göztepe Sokol Cikalleshi'yi kiraladı
    19. Kütahya'nın Şaphane ilçesine yıldırım..
    20. Hayır yap, mutlu ol
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor