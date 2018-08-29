Çalık: Ekonomimiz dimdik ayakta

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Çalık, Yeni Akit’in adalet ve hakkaniyet çizgisindeki yayın anlayışıyla ilkeli yayıncılığı her zaman ön planda tuttuğunu, özellikle milli iradenin yok sayıldığı 28 Şubat süreci başta olmak üzere tüm darbe girişimlerine karşı milletin duygularına tercüman olma misyonunu daima yerine getirdiğini söyledi.

Çalık, Türkiye'yi eski haline çevirmek isteyen çok sayıda ülkenin ve uluslararası güçlerin bulunduğuna işaret ederek, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Çalık, şöyle konuştu: “Bakın Türkiye'ye uluslararası birçok güçlerin saldırısı devam ediyor. Allah'a şükür ekonomimiz dimdik ayakta. Ekonomik darbeyle Türkiye'yi yıkabileceklerini, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabileceklerini düşünenlerin hevesleri bu defa da kursaklarında kalacak. İnşallah doların belli bir standarda getirilmesiyle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu programlar ve açıklayacağı Orta Vadeli Programlar(OVP) ile birlikte de inşallah yatırımcılarımıza da gereken güvenceyi vermiş olacağız, şuanda üretimi sağlayacağımız, yatırım ortamını iyileştireceğimiz tedbirlerimizi aldık almaya da devam edeceğiz. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz.”

YERLİ ÜRETİMİ TOPLUM ÖNEMSİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yerli üretim, milli üretim’ çağrısının toplumda hızlı şekilde kabul gördüğünü ifade eden Çalık, “Bütün esnafımızın, ticaret erbabımızın, sanayicimizin, ihracatçılarımızın yapması gereken yerli üretime yönelmeleri ve milli ve yerli olan politikaları desteklemeleri ve özellikle ithalat rakamlarımızı düşürmek için yurtdışından ithal edilen ürünlerin yerli üretime geçilmesi gerekiyor. Tüm saldırılara rağmen Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 7 ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olurken, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,4 büyüdü. İnşallah yerlileşme hamlemizle birlikte ekonomimiz çok daha iyi noktalara gelecek” diye konuştu.