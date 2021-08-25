California'da bir uçak otoyola acil iniş yaptı! Olay anı an be an kaydedildi

Kaza, ABD'nin California eyaletinde yaşandı. Bir küçük uçak uçuş esnasında teknik sorun yaşayınca acil iniş yapmak zorunda kaldı. İndiği otoyolda seyir halindeki araçlara çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

Uçaktakiler yara almadan kurtuldu

ABD’nin California eyaletinin San Diego kentinde Piper PA-32 tipi küçük uçak, uçus esnasında teknik arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı. Uçağın iniş yaptığı sırada otoyoldaki araçlara çarpması sonucu araçlarda bulunan iki kişi hafif yaralanırken, uçaktaki iki kişi ise kazadan yara almadan kuırtuldu.

Kaza nedeni ile otoyol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılırken beton bariyerin üstüne çıkan uçak, çekici ile yoldan kaldırıldı. Uçağın otoyola iniş anı seyir halindeki bir aracın kamerası ile kaydedildi.