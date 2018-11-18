Çalhanoğlu ve Serdar aday kadrodan çıkartıldı!

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda iki futbolcunun sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Serdar, dün akşam oynanan Türkiye-İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamamıştı. Hakan'ın ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görüldü.