Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi

Milan'da aralarından su sızmayan Hakan Çalhanoğlu ile Zlatan Ibrahimovic arasında kriz patlak verdi. Çalhanoğlu, çok yakın arkadaş olduğu ancak son oynanan Benevento maçında kendisini azarladığı ve küfür ettiği gerekçesiyle arasının açıldığı Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Eleştirilerin odağında

Zlatan Ibrahimovic, saha dışında olduğu kadar saha içerisindeki hareketleriyle de tepki çekmeyi başarıyor. 2 ay önce sakat olmasına rağmen San Remo Müzik Festivali'ne katılıp dans eden futbolcu, bu kez Benevento maçının en iyi oyuncusuna küfür etti. Milan antrenörü Pioli'nin koşulsuz güven duyduğu Hakan'a Ibrahimovic'in küfretmesi eleştirilere neden oldu.

Hakan'dan gönderme

Milli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Nisan ayında Sassuolo'ya attığı golü paylaştı ve "Bazı insanlar çok konuştuğunda..." mesajını yazarak Ibrahimovic'e gönderme yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun bu hamleleri, sezon sonunda Milan'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacağı dair iddiaları güçlendirdi.