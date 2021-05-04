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Spor Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi
Spor

Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi

İtalyan devi Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovıc'in arası bozuldu. Çalhanoğlu, kendisini azarlayan ve küfür eden İsveçli golcüyü sosyal medyada takipten çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 19:11:00 -
Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi

Milan'da aralarından su sızmayan Hakan Çalhanoğlu ile Zlatan Ibrahimovic arasında kriz patlak verdi. Çalhanoğlu, çok yakın arkadaş olduğu ancak son oynanan Benevento maçında kendisini azarladığı ve küfür ettiği gerekçesiyle arasının açıldığı Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Eleştirilerin odağında

Zlatan Ibrahimovic, saha dışında olduğu kadar saha içerisindeki hareketleriyle de tepki çekmeyi başarıyor. 2 ay önce sakat olmasına rağmen San Remo Müzik Festivali'ne katılıp dans eden futbolcu, bu kez Benevento maçının en iyi oyuncusuna küfür etti. Milan antrenörü Pioli'nin koşulsuz güven duyduğu Hakan'a Ibrahimovic'in küfretmesi eleştirilere neden oldu.

Hakan'dan gönderme

Milli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Nisan ayında Sassuolo'ya attığı golü paylaştı ve "Bazı insanlar çok konuştuğunda..." mesajını yazarak Ibrahimovic'e gönderme yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun bu hamleleri, sezon sonunda Milan'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacağı dair iddiaları güçlendirdi.

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