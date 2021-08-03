  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ALES/2 başvuruları başladı
İsrail’den alçak saldırı! 6 yaralı
Galatasaray 10 numarasını buldu
Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması
Spor Caleb Ansah Ekuban Trabzonspor’dan gidecek mi? Caleb Ansah Ekuban kimdir?
Spor

Caleb Ansah Ekuban Trabzonspor’dan gidecek mi? Caleb Ansah Ekuban kimdir?

Caleb Ansah Ekuban kimdir? Caleb Ansah Ekuban nereli? Caleb Ansah Ekuban kaç yaşında? Caleb Ansah Ekuban kimdir? sorusu Trabzonspor transfer haberlerini merak eden bordo mavili takım taraftarı tarafından merak ediliyor. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Caleb Ansah Ekuban'ın transferi için Trabzonspor, görüşmelerinin başlandığını KAP'a bildirdi. Peki Caleb Ansah Ekuban kimdir? Caleb Ansah Ekuban nereli? Caleb Ansah Ekuban kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 13:32:00 - 2021-08-03 13:32:56
Caleb Ansah Ekuban Trabzonspor’dan gidecek mi? Caleb Ansah Ekuban kimdir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Caleb Ansah Ekuban’ın transferini KAP’a bildirdi. Bordo mavililer KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verdi.

Caleb Ansah Ekuban kimdir?

Caleb Ansah Ekuban 23 Mart 1994 tarihinde Villafranca di Verona, İtaly’da doğdu. Trabzonspor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Ganalı millî futbolcudur. Kulüp takımları kariyeri

Profesyonel kariyerine 2012 yılında AC Chievo Verona kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Südtirol, Lumezzane, Renate, Partizani Tirana, Leeds United ve Trabzonspor kulüplerinde oynadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay