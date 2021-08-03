Caleb Ansah Ekuban Trabzonspor’dan gidecek mi? Caleb Ansah Ekuban kimdir?
Caleb Ansah Ekuban kimdir? Caleb Ansah Ekuban nereli? Caleb Ansah Ekuban kaç yaşında? Caleb Ansah Ekuban kimdir? sorusu Trabzonspor transfer haberlerini merak eden bordo mavili takım taraftarı tarafından merak ediliyor. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Caleb Ansah Ekuban'ın transferi için Trabzonspor, görüşmelerinin başlandığını KAP'a bildirdi. Peki Caleb Ansah Ekuban kimdir? Caleb Ansah Ekuban nereli? Caleb Ansah Ekuban kaç yaşında?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Caleb Ansah Ekuban’ın transferini KAP’a bildirdi. Bordo mavililer KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verdi.
Caleb Ansah Ekuban kimdir?
Caleb Ansah Ekuban 23 Mart 1994 tarihinde Villafranca di Verona, İtaly’da doğdu. Trabzonspor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Ganalı millî futbolcudur. Kulüp takımları kariyeri
Profesyonel kariyerine 2012 yılında AC Chievo Verona kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Südtirol, Lumezzane, Renate, Partizani Tirana, Leeds United ve Trabzonspor kulüplerinde oynadı.