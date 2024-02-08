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Eğitim Çaldıran'da taşımalı eğitime ara
Eğitim

Çaldıran'da taşımalı eğitime ara

Yeniakit Publisher
2024-02-08 03:32:00 -
Çaldıran'da taşımalı eğitime ara

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle kırsal mahalle okullarımıza ulaşım sağlanması noktasında sorun yaşanmaması nedeniyle 8 Şubat 2024 Perşembe günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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