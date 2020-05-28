Çaldıran’da camiler Cuma namazına hazırlanıyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi, uzun bir aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazı öncesi belirlenen alanları temizleyerek dezenfekte etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde ibadet yapılmasına geçici süreliğine ara verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında yarın kılınacak Cuma namazı için Çaldıran Belediyesi ekipleri de ilçede belirlenen alanlarda çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, iki ayın ardından yeniden Cuma namazı ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şefik Ensari, “Tüm dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan pandemi salgınından korunmak adına alınan tedbirler kapsamında ibadethanelerde toplu ibadetin yapılmasına geçici süreliğine ara verilmişti. İki ayın ardından ilk defa 8 merkez ve kırsal mahallelerimizle birlikte 60’a yakın cami avlusu ve önceden belirlenen açık alanlarda yeniden Cuma namazı kılınacak. Belirlenen açık alanlarda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli temizlik ve dezenfektan çalışmaları yaparak, sosyal mesafe kuralları kapsamında seccade aralarında 2 metre mesafe olabilecek şekilde çizgiler konularak yerler belirlendi. Temennimiz bu pandemi sürecinden bir an önce kurtularak omuz omuza verebileceğimiz eski ibadet günlerimizi yeniden yaşamaktır” dedi.