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Sağlık

Çaldıran’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:30:38 -
Çaldıran’da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.


Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin korona virüs testi pozitif çıkınca, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı. Mahallede filyasyon ekipleri tarafından sağlık taraması devam ederken, mahallenin giriş ve çıkışları da güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.


Daha önce ilçenin Yukarı Gülderen Mahallesi de karantinaya alınmıştı.

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