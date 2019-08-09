Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi için imzalar atıldı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan sözünü aldığı 5 spor tesisi için imzalar atıldı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret eden Başkan Şefik Ensari, ilçede yapılacak bazı hizmetler konusunda destek istemişti. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Kasapoğlu’nun talimatıyla Spot Toto Başkanlığı Organizasyon ve Reklam Şube Müdürü Yaşar Göçer ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari arasında Bakanlıkta bir adet kapalı havuz ile birlikte bir halı ve üç adet basket sahasının yapılması için sözleşmeler imzalandı.

İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, sportif alanların yapılmasına önümüzdeki ay yer tahsisinin belirlenmesiyle başlanacağını söyledi. Ensari, “Geçen hafta İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlunu makamında ziyaret ederek, ilçemizin sorun ve taleplerini dile getirmiştik. Bakan Kasapoğlu, ilçemizde yaşayan gençlerimizin ihtiyaçları olan bir kapalı havuz, bir halı saha ve üç adet basket sahasını yapacakları sözünü vermişlerdi. Gençlik ve Spor Bakanımızla yaptığımız ikinci ziyaretimizde, sportif alanların yapılması için Spot Toto Başkanlığı Organizasyon ve Reklam Şube Müdürü Yaşar Göçer ile sözleşmeleri imzaladık. Sportif alanların yapılacağı yer tahsisi ile birlikte 65 bin insanımızın faydalanacağı bir adet kapalı havuz ile birlikte bir halı ve üç adet basket sahasının bu ay içinde yapımına başlanmasını planlıyoruz. Bu sportif alanların yapılmasıyla birlikte geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin boş vakitlerinde spor yaparak geçirmelerine katkı sunmuş olacağız. Projeler ilçemize hayırlarlı olsun” dedi.