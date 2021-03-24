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Gündem Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar korumaya alındı
Gündem

Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar korumaya alındı

Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanların korunmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 05:25:00 -
Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde bazı alanlar korumaya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, "Van İli, Çaldıran ve Muradiye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu, krokisi ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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