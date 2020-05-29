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Aktüel

Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınadan dolayı hasar gören elektrik hattında çalışma başlatan Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:11:44 -
Çaldıran Belediyesinden VEDAŞ ekiplerine büyük destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınadan dolayı hasar gören elektrik hattında çalışma başlatan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine büyük destek verildi.


Çaldıran’da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce evin çatısı uçarken, elektrik direklerinin devrilmesiyle de 80’e yakın yerleşim yerinde enerji kesintisi yaşanmıştı. Yerleşim yerlerine yeniden enerji verilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren VEDAŞ ekiplerine Çaldıran Belediyesi de iş araçları destek veriyor.


Hizmette sınır tanımadıklarını ve amaçlarının vatandaşlara bir an önce enerji verilmesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çalışmalarımızın hedefinde hizmet vardır. Hizmette sınır tanımıyoruz. İlçemizde saatte 80 kilometreye kadar hızla esen fırtına sonucu yüzlerce evin çatısı uçmuş, yüze yakın elektrik direği devrilmişti. Bununla birlikte 80’e yakın yerleşim yerinde de elektrik kesintisi yaşandı. Elektriksiz bir yaşam olmaz. Devrilen elektrik direklerinin onarımına başlanmışken, insanlarımızın yaşamlarını karanlıkta geçirmemeleri için belediyemizin iş makineleriyle VEDAŞ çalışanlarına destekte bulunduk. Devrilen elektrik direklerinin yeniden kurulması için var gücümüzle desteğimizi devam ettireceğiz. Amacımız halkımızın bir an önce elektriğe kavuşmalarıdır” dedi.

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