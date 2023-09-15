Çaldığı otomobille uğraşırken yakalandı; kaçmaya çalıştığı sırada bir polisi bıçakla yaraladı

Olay, dün sabah saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark eden İ.K, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelilerin Ö.D. ve O.A. olduğunu tespit etti.

Saat 17.45'te şüphelilerin adreslerine giden ekipler, Ö.D.'yi çalınan aracın içinde, direksiyonun alt kısmında bulunan kablolarla uğraşırken gördü. Ekiplerin şüpheliyi gözaltına almak istemesi üzerine, Ö.D., yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu yaraladı. Ekiplerin 'dur' ihtarına da uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, elindeki bıçağı göstererek çevredekilere zarar vereceğine dair tehditler savurdu. Polis ekipleri, Hocalı Caddesi üzerinde Ö.D.'yi durdurmak için önce havaya ateş açtı, sonrasında ise biber gazı kullanarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Yapılan tüm uyarı ve müdahalelere rağmen teslim olmayan şüpheli, başka bir polis memurunu daha bıçakla yaralamaya çalıştığı sırada bir mahalle bekçisi tarafından silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Vurulan Ö.D. olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Ö.D. ile ilgili gerekli adli işlemlerin tedavisinin ardından yürütüleceği bildirilirken, bulunan otomobilin ise sahibine teslim edildiği öğrenildi. (DHA)