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Aktüel

Çaldığı inşaat malzemesini evinde kullandığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:15:00 -
Çaldığı inşaat malzemesini evinde kullandığı iddia edilen zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, çaldığı inşaat malzemeleriyle evinde tadilat yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince yürütülen çalışmada, 3 farklı inşaattan yaklaşık 20 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şüphelinin kimliği belirlendi.

Ekipler, şüpheli A.İ'yi farklı bir inşaatta malzeme çaldığı sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, çalıntı malzemelerin evde yapılan tadilatta kullanıldığını belirledi.

Bulunan diğer çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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