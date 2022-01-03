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Yaşam Çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı! Rahatlığı 'pes' dedirtti
Yaşam

Çaldığı bisiklete binerek uzaklaştı! Rahatlığı 'pes' dedirtti

Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesinde bir hırsız 2 bin lira değerindeki bisikleti çaldı. Hırsızın 'pes' dedirten rahatlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 16:25:00 - 2022-01-03 16:36:17

Gaziantep’te bir apartmana giren hırsızın 2 bin lira değerindeki bisikleti soğukkanlılıkla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, hırsızdaki rahatlık pes dedirtti.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesinde dün öğlen saatlerinde yaşandı. Apartmanın ara koridoruna bırakılan 2 bin lira değerindeki bisikletin çalınma anlarını, güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti

Apartmanın üst katlarına çıkan hırsızın bisikleti çalmadan önce incelediği anlar görüntülere yansıdı, hırsızdaki rahatlık pes dedirtti. Bir süre etrafı kontrol eden hırsız, etrafta kimsenin olmadığı anlayınca bisikleti asansöre koyarak aşağıya indirdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

 

Bisikleti apartmandan çıkaracağı esnada bir apartman sakiniyle karşılaşan hırsızın soğukkanlılıkla yoluna devam etmesi dikkat çekti. Bisikleti apartmanın dışına çıkaran hırsızın çaldığı bisikletle olay yerinden kaçması kameraya yansıdı.

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