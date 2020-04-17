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Aktüel

Çaldığı araçla kaçarken önünü kesen polis aracına çarptı

Sinop’un Gerze ilçesinde bir şüpheli çaldığı otomobille kaçarken önünü kesen polis aracına çarptı.

2020-04-17 20:48:05 -
Çaldığı araçla kaçarken önünü kesen polis aracına çarptı

Sinop’un Gerze ilçesinde bir şüpheli çaldığı otomobille kaçarken önünü kesen polis aracına çarptı.



Edinilen bilgiye göre, R.Ç. bugün saat 17.30 sıralarında 57 AAK 731 plakalı otomobilini çalışır halde park edip eşinin alışveriş çantalarını almak amacıyla bir mağazaya girdi. Bu sırada Hakan Ç.(23) arabanın direksiyonuna geçerek aracı kaçırdı. Durumu fark eden araç sahibi olayı polise bildirdi. Aracı kaçıran zanlı, bir saat sonra Küçük Sanayi Sitesi önündeki bir noktada polisin yol kesmesi sonucunda ele geçirildi. Aracı çalan şahıs polisin yol kestiğini gördüğü halde aracı durdurmayarak polis otosuna çarptı.


Polisin yakaladığı zanlı emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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