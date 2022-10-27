Çaldığı 50 bin liralık malzemeleri 3 bin liraya satan hırsız enselendi

Olay, Kağıthane Yeşilce Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim Cumartesi günü bir iş yerinden 50 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındı. Bunu fark eden iş yeri sahibi emniyete başvurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden C.S. olduğu tespit edilen şüpheli, 23 Ekim Pazar günü oturduğu evde yakalanarak gözaltına alındı. C.S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsız kendisini iş yeri sahibi olarak tanıtmış

İş yerinden 50 bin lira değerindeki malzemeleri çalan zanlının çevredeki esnafa kendisini iş yeri sahibi olarak tanıttığı ve çaldığı malzemeleri 3 bin liraya hurdacıya sattığı belirlendi.

İş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın iş yerine girdiği ve çaldığı malzemeleri arkadaşlarıyla birlikte el arabasına koyarak taşıdıkları görülüyor.