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CAL’da yine provokasyon

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde yine çirkin bir provokasyona imza atıldı. Yeni eğitim öğretim yıldönümü münasebetiyle okulun bahçesinde düzenlenen tören, bir grup tarafından sabote edildi.

18 Eylül 2018 Salı 11:14
CAL’da yine provokasyon

 Haber Merkezi  Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde yine çirkin bir provokasyona imza atıldı. Yeni eğitim öğretim yıldönümü münasebetiyle okulun bahçesinde düzenlenen tören, bir grup tarafından sabote edildi.

Okul Müdürü Necati Yener’in konuşması esnasında alkış ve ıslıklara başlayan grup törene gölge düşürdü.

AZGIN GRUP İŞ BAŞINDA

Türkiye’nin dört bir yanında yeni eğitim ve öğretim yılının heyecanı yaşanırken, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde bir grup provokatör iş başındaydı.

Öğretim yılının açılışı münasebetiyle okul bahçesinde toplanan öğrencilerin ve veliler, ideolojik takıntılarının esiri olmuş bir grup azınlığın çirkin eylemi ile karşılaştı.

OKUL MÜDÜRÜ KİRLİ OYUNA GELMEDİ

Okul Müdürü Necati Yener’in konuşma yaptığı sırada harekete geçen 10-15 kişilik öğrenci grubu ve velileri, törene gölge düşürdü.

Çirkin hareketlerle konuşması kesilmek istenen Müdür Necati Yener, büyük bir sağduyu örneği sergileyerek töreni olgunluk içerisinde tamamladı. Çirkin provokasyonu gerçekleştirenlerin geçen seneki, “sucuk ekmek” yaygarasını koparanlar olması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:14
  1. İstanbul
  2. Okul Müdürü Necati Yener’
  3. Cağaloğlu Anadolu Lisesi

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