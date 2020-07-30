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Sağlık

Çalba otu nelere iyi geliyor? Çalba otunun inanılmaz faydaları

Güçlü bir balgam söktürücü olan çalba otunun birçok hastalığa şifa olduğunu biliyor muydunuz? İşte çalba otunun inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-07-30 04:29:00 -
Çalba otu nelere iyi geliyor? Çalba otunun inanılmaz faydaları

Kral mumu, şalba otu, sığır kuyruğu isimleriyle de adlandırılan çalba otu, yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak tüketilmesinin yanı sıra sağlığa da birçok fayda sağlıyor. Çalba otu, güçlü bir balgam söktürücü olarak biliniyor. Güçlü iltihap kurutucu özelliği sayesinde özellikle kış aylarında görülen enfeksiyonlu virüslere karşı oldukça etkili oluyor. Ayrıca çalba otu, cilt sağlığına da iyi geliyor.

İşte çalba otunun inanılmaz faydaları...

- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Mide üşütmesi, kusma ve mide bulantılarına karşı doğal ilaçtır.

- Üst solunum yolları hastalıklarına neden olan virüslerin solunum yollarında oluşturduğu balgamı söker. Aynı zamanda üst solunum yolları hastalıklarının etkilerini azaltır.

- Ateş düşürücüdür, boğaz ağrılarına birebir gelir.

- Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler.

- Ses kısıklığına iyi gelir.

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